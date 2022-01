Itri-Audace rinviata a data da destinarsi: il comunicato

Slitta ancora il ritorno in campo dell'Itri e dell'Audace 1919. Come comunicato dalla LND con una nota ufficiale, la gara in programma per domenica 30 gennaio sarà ancora rinviata. La sfida, valida per la 16esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C non si giocherà dunque il 30, quando invece riprenderà il campionato con i recuperi dei match non disputati a causa dello stop deciso dalla LND per l'attuazione del Decreto che prevede l'obbligo di Green Pass per gli atleti non professionisti. La sfida è rinviata a data da destinarsi.