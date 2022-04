Itri-Monte San Giovanni Campano 4-0: che soddisfazione al Comunale!

Grande prestazione nella 29esima giornata di campionato per l'Itri, che batte 4 a 0 il Monte San Giovanni Campano e si porta al sesto posto in classifica. Una gara intelligente quella giocata dagli uomini di Ardone, in grado di vincere una sfida non semplice sbloccata dopo 37 minuti da Romani con uno schema su punizione battuta da Rocchino. A mettere in cassaforte il risultato la doppietta di Costanzo, con la complicità di Fustolo in versione assistman. Sul finale, al 94', il gol di Ialongo a chiudere definitivamente i giochi. 3 punti ma anche qualche soddisfazione in più: è l'11esima sfida a porta inviolata per Agustin Staropoli e la 3a vittoria di fila al Comunale di Itri.

ITRI-MSGC 4-0

MARCATORI: Romani 37' pt, Costanzo 46' pt e 15' st, Ialongo 49' st