Itri, recupero col Vicovaro per gli obiettivi di classifica

L'Itri scende in campo nella giornata di mercoledì 14 dicembre per il recupero della 12ª giornata di campionato. Al Comunale arriva il Vicovaro, che chiude la classifica del girone B. Una gara comunque da non sottovalutare per i biancazzurri, che inseguono la terza vittoria consecutiva. Vincere, per i ragazzi di Ardone, vorrebbe dire agganciare le quinte in classifica e alzarsi di sette lunghezze sulla zona playout. Si tratta dunque di una partita cruciale con uno sguardo già alla seconda parte di classifica.