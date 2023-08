Latina, l'Avellino per cominciare il campionato

Serie C Girone C

Tutto sommato lo slittamento di una settimana ci può stare per il campionato di Lega Pro, al via dal week end del 3 settembre, quindi al netto di anticipi e posticipi. Manca l'ultimo nome del girone C, sarà con molta probabilità quello della Casertana. È il motivo per cui sul calendario compaiono 19 squadre e una bella X.

Il problema all'esordio non riguarda il Latina, che ha già un avversario noto al primo turno: trasferta ad Avellino, poi in casa con il Potenza e terza giornata a Teramo, dove il Monterosi giocherà le partite interne. Il girone di andata terminerà il 23 dicembre, poi pausa natalizia e di nuovo in campo dal 7 gennaio. Fine della stagione regolare il 28 aprile, per dare spazio a poule promozione e play out (nella foto in basso il calendario completo).

Le date di Coppa Italia (inizialmente prevista dal 20 agosto), verranno comunicate successivamente, ma è certo che inizierà dopo il campionato.

Domani intanto il Latina affronterà in amichevole l'Atletico Pontinia, matricola in Eccellenza dalle grandi ambizioni. Appuntamento alle 18 alla ex Fulgorcavi. La settimana si chiude domenica 13 agosto con il match di lusso con la Lazio (Francioni, ore 21) valido come Primo "Memorial Vincenzo D'Amico".