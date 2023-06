Latina, è Alessandro Ursini il nuovo team manager nerazzurro

Serie C Girone C

Continua l'opera di rinnovamento di staff societario e tecnico del Latina Calcio 1932. Il ruolo di team manager della prima squadra verrà ricoperto da Alessandro Ursini, ex Viterbese, società nella quale ha svolto questa carica negli ultimi otto anni. Esperienza sia da team manager, che in altri settori organizzativi. Arriva con il beneplacito del direttore generale Biagio Corrente, altro ex Viterbese. Inizia ufficialmente da domani. Raccoglie l'eredità di Francesco Renga, passato nel frattempo alla Lazio Primavera, dove ritrova due ex nerazzurri, dal tecnico Stefano Sanderra al vice allenatore Dario Barraco. Continio l'opera di rinnovamento. Dopo la partenza di Daniele Bedetti, si attende il nome del nuovo vice di Di Donato. La società avrebbe individuato la figura in Andrea Esposito, ma il "Ciccio" nerazzurro vorrebbe ancora disputare un'altra stagione prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Si attende anche l'ufficializzazione del preparatore atletico, successore del professor Nicola Albarella.