Latina, il pareggio fa arrabbiare Di Donato: "Siamo stati dei polli"

Serie C Girone C

Pareggio colmo di rammarico per il Latina, che conferma di trovarsi a suo agio più in trasferta che al Francioni. Per cui sul campo della Turris, a secco di vittorie da quasi tre mesi, nonostante il sinistro minaccioso di Giannone al 3’ sventato da Cardinali, è il Latina a fare la partita e trovare il vantaggio al 26’. Discesa di Del Sole sulla destra, appoggio per Cardinali e tocco da biliardo del numero 10, indiscusso leader del match. Il finale di tempo è acceso, al 46’ Cardinali chiude sul primo palo la conclusione di controbalzo di Burgio e al 48’ Ercolano, ex di giornata, entra in area e ha il colpo buono, disinnescato da Fasolino.

Nel secondo tempo la Turris trova il pareggio dopo 5 minuti. Il Latina si distare e De Felice corre dritto verso la porta, conclusione angolata che supera Cardinali.

La grande opportunità dei pontini arriva al 36’: Fasolino sbaglia uscita su Fella, che serve Jallow, salvataggio sulla linea, riprende palla Falla che sfiora l’incrocio dei pali. Mani nei capelli e pareggio duro da mandare giù: "Ancora una volta il Latina ha dimostrato di sapersi subito rialzare - commenta il tecnico Di Donato -, ma siamo stati dei polli. Certe partite vanno chiuse, ci può sempre stare il ritorno dell'avversario. Ci prendiamo per buono il pareggio, ma c'è tanto rammarico. Adesso pensiamo al Benevento". Altro match di lunedì sera, il prossimo 18 dicembre, compleanno di Latina. Fischio d'inizio alle 20.45.

TURRIS - LATINA 1-1

Turris (3-4-3): Fasolino, Esempio, Franco, Cocetta, Giannone (73’ Pavone), De Felice (79’ Guida), Maestrelli, Nocerino (56’ Maniero), Scaccabarozzi (79’ Pugliese), Cum (73’ Rizzo), Burgio. A disposizione: Guadagno, Pagno, Miceli, Matera, Onda. Allenatore: Caneo.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Cardinali, Ercolano, Perseu (55’ Jallow), Mastroianni (68’ Fella), Riccardi, De Santis, Serbouti, Del Sole (87’ Fabrizi), Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Crecco, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento.

Assistenti: Fabio Catani di Fermo e Pio Carlo Cataneo di Foggia.

Quarto Ufficiale: Carlo Virgilio di Agrigento.

Marcatori: 26’ Riccardi (L), 51’ De Felice (T),

Ammoniti: 32’ Perseu (L), 34’ Paganini (L), 53’ Esempio (T), 83’ Fasolino (T), 90’ + 2’ Pugliese (T), 90’ + 5’ Fabrizi (L)

Recuperi: 3’ pt. 6’ st.

Angoli: Turris 5 Latina Calcio 1932 6

Note: Spettatori totali 1182 di cui 73 ospiti.