Latina contro Roma e Lazio, il precampionato nerazzurro è di lusso

Serie C Girone C

Un cartellone di amichevoli di prestigio per il nuovo Latina Calcio 1932. A partite dal match con la Roma a Trigoria, venerdì 21 luglio alle 10.30. Rigorosamente a porte chiuse. Domenica 23 classifica partitella in famiglia (17.30). Il 3 agosto, alla ex Fulgorvcavi, l’avversario sarà l’FC Romana (ore 18), formazione di Serie D, ex Lupa Frascati. Il 10 agosto stesso campo, con Atletico Pontinia (ore 18), neo promosso in Eccellenza. Il 13 agosto gran gala al Francioni contro la Lazio. Orario da definire. Oggi è iniziato il lavoro sul campo, ieri il raduno per le visite mediche. Classica atmosfera da primo giorno di scuola al Francioni, per poi lavorare e soprattutto sudare sotto il solleone del centro sportivo di Borgo Piave alla Ex Fulgorcavi, che rimarrà sede del ritiro precampionato fino al 13 agosto. Volti vecchi e nuovi, a partire da Daniele Di Donato, al suo terzo anno di fila sulla panchina nerazzurra. Un privilegio nella storia del club nerazzurro. Poi la conferenza stampa di presentazione. Presidente, vice presidente e direttore sportivo: dichiarazioni di inizio stagione, tra conferme e novità.

Terracciano

"E' il settimo anno di gestione, motivo di orgoglio personale. Come quello dello stadio. Ci abbiamo messo mano, lo sento mio come dico che è un bene della città. Qui ci sono le porte aperte durante la settimana, chiunque può entrare e vedere questa realtà. Ogni anno è stato costruito qualcosa, sempre in crescendo. Non nascondiamo l'ambizione, ma partiremo sempre dalla valorizzazione dei giovani".

D'Apuzzo

"Siamo ancora in credito per come siamo usciti dai play off. Se lo scorso anno siamo arrivati ottavi, in un girone ancora più competitivo come quello di quest'anno vogliamo fare meglio. Ci servirà però un pubblico maggiore".

Patti

"Un campo da calcio è lo stesso a tutte le latitudini, però nel girone C serve gente caratterialmente adatta a giocare su alcuni campi caldi, che possono essere Catania, Crotone, Foggia, Avellino etc.".

STAFF DIRIGENZIALE

Presidente: Antonio Terracciano

Vice Presidente: Giuseppe D’Apuzzo

Chied Strategy Officer: Vincenzo Terracciano

Direttore Generale: Biagio Corrente

Segretario: Pasquale Ciccarelli

Responsabile marketing: Francesco Terracciano

Ufficio Stampa: Mauro Bruno.

Social Media Manager: Alessandro Palmigiani.

STAFF TECNICO

Allenatore: Daniele Di Donato.

Collaboratori Tecnici: Andrea Esposito, Alberto Novelli

Allenatore dei portieri: Paolo Foti

Preparatore Atletico: Francesco Del Morgine

Team Manager: Alessandro Ursini

Fisioterapista: Giuseppe De Chiara

Medico Responsabile: Agostino Tucciarone

ROSA

Portieri

1- Matteo Cardinali

2- Mario Vona

Difensori

1- Fabio Cortinovis

2- Anass Serbouti

3- Davide Redondi

4- Salvatore Gallo

5- Eros De Santis

6- Emanuel Ercolano

7- Yuri Limongelli

Centrocampisti

1-Daniel Sannipoli

2-Andrea Cittadino

3-Christian Barberini

4-Alessio Riccardi

5-Lorenzo di Livio

6-Jacopo Longhi

7-Matteo Marafini

8-Simone Cantoni

Attaccanti

1-Francesco Margiotta

2-Ferdinando Mastroianni

3-Luca Fabrizi

4-Sulayman Jallow

5-Tommaso Nori

6-Simone Addessi