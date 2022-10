Latina, 'manita' alla Viterbese al Rocchi

Serie C Girone C

Terza vittoria in sei gare di campionato per il Latina, che nel derby contro la Viterbese domina fin dai primi minuti e tiene sempre in mano le redini del gioco e della gara, portando a casa 3 punti importanti. Ad aprire le marcature ci pensa Fabrizi dopo appena 6 minuti. Il giocatore si avventa su un pallone proveniente dalla destra e di testa la mette in rete, segnando la quinta rete di questo campionato. La Viterbese prova a reagire ma i pontini sono bravi a trovare il raddoppio con Di Livio, che dai 20 metri tenta il sinistro che anche grazie ad una deviazione della difesa, si insacca in porta. Alla mezz'ora, ecco anche il tris con Carissoni che sfodera un destro imparabile per Fumagalli. Ancora pochi minuti ed è Tessiore a gonfiare la rete con un gestro a giro prezioso. Nella ripresa i ritmi scendono leggermente ma al 77' arriva la quinta rete del Latina con Margiotta. La Viterbese, al 90', trova il gol della bandiera con un rigore trasformato da Marotta.

VITERBESE (3-4-2-1): Fumagalli; Marenco (30ºpt Rodio), Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye (9ºst Polidori), Megelaitis, Andreis (1ºst D’Uffizi); Mungo (19ºst Di Cairano), Volpicelli (19ºst Simonelli); Marotta . All. Filippi

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito (6ºst Celli), Giorgini; Sannipoli, Tessiore (19ºst Riccardi), Di Livio, Amadio (15ºst Bordin), Carissoni; Carletti (19ºst Rosseti), Fabrizi (19ºst Margiotta). All. Di Donato

Espulsioni: 47ºst Di Cairano

Marcatori: 6' Fabrizi, 25' Di Livio, 30' Carissoni, 34' Tessiore, 78' Margiotta, 90' Marotta rig.