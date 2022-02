Latina, zona play off certificata dalle sconfitte di Foggia e Juve Stabia

Serie C Girone C

Sta preparando il match di Castellammare di Stabia, seconda trasferta campana in quattro giorni, ma il menù di ieri era troppo invitante perché il Latina non si sintonizzasse sui campi di Potenza e Avellino e seguire le vicende in chiave play off. La poule promozione è adesso la nuova frontiera ufficiale dei nerazzurri, che hanno accelerato il passo da metà girone di andata, alzando l'asticella delle proprie ambizioni. L'ufficialità è arrivata dalle sconfitte contemporanee di Foggia (inattesa a Potenza) e Juve Stabia (preventivabile ad Avellino). Fatto sta che domenica alle 17.30 allo Stadio Menti, Juve Stabia - Latina sarà uno scontro diretto tra squadra che aspirano alla zona nobile della classifica. Azzardato immaginarlo, dopo essere stati anche ultimi insieme al Potenza a quota 8 punti. Sembra così lontano quel periodaccio, ma seppur forte dei 32 punti attuali, Di Donato continua a predicare attenzione per non scivolare giù di botto.

Palermo

Il dietro front di Kragl aveva lasciato un bel buco da riempire nella batteria dei centrocampisti e in 48 ore il ds Marcello Di Giuseppe ha portato a Latina Marco Palermo, pescato nel mercato degli svincolati. Ha firmato fino al termine della stagione. Catanese, classe 1995, ha iniziato il campionato nella Pergolettese (Lega Pro girone A), società di un quartiere di Crema, dove era arrivato nell’estate del 2020 dopo una lunga esperienza in C tra Siracusa e Sicula Leonzio. Più di 130 presenze nei professionisti. E' già a disposizione di mister Di Donato.

Varazioni

Anticipata a sabato 12 febbraio alle ore 14.30 la gara al Francioni di Latina contro la Turris, in programma inizialmente alle ore 17.30. Questa la decisione della Lega Pro, che ha ratificato gli accordi raggiunti dalle due società. Anticipo anche per la successiva gara di martedì 15 febbraio in Basilicata contro il Picerno, che si giocherà sempre alle 14,30, che anche in questo caso era in programma alle 17.30.