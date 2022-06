Lenola verso i playout: "Ci giochiamo tutto"

Termina il campionato regolare ma per il Lenola la stagione non è ancora terminata. La squadra pontina dovrà affrontare i playout contro l'Anitrella per sperare di mantenere la categoria. Dalle squalifiche, per il match, rientreranno Prezioso, Magliozzi e Moussa.

"Mercoledì 01 giugno si è concluso il campionato con l'ultima partita in casa dell'Alatri. Siamo ancora in corsa e ci giocheremo la salvezza sul difficile campo della squadra Anitrella. Un campo difficile sia per le condizioni del terreno che per la compattezza della squadra di casa. Sarà una gara in cui dovremo dare il massimo per non retrocedere. I rammarichi ci sono ma siamo pronti a dare tutto noi stessi per concludere nel migliore dei modi la nostra scommessa. Siamo in attesa dell'ufficialità della data. Rientrano dalle squalifiche Prezioso, Magliozzi e Moussa".