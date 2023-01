Insieme Formia, il 2006 Leonardo Campagna in prova alla Lazio

Belle notizie in casa Insieme Formia. Leonardo Campagna, tesserato classe 2006, è in prova presso la Società Sportiva Lazio. Dopo un'ottima prima parte di stagione, il club di Serie A ha messo gli occhi addosso al giovane, tanto da richiederlo alla società pontina per un periodo di test. Grande soddisfazione per il ds Di Marco: "L'interessamento di una società così importante ci rende orgogliosi. Leo è un ragazzo perbene, con la testa sulla spalle e dal grande potenziale. In estate lo abbiamo fortemente voluto, gara dopo gara sta dimostrando che avevamo ragione". Anche la società ha voluto mandare un messaggio al ragazzo, facendogli i complimenti: "Lo invitiamo a godersi questa esperienza con tranquillità e senza eccessive pressioni. Saprà farsi valere, dando dimostrazione del suo grande valore tecnico e morale. Ne siamo certi".