Gaeta, in panchina un profilo d'esperienza: Davide Mancone è il nuovo tecnico

Il Gaeta ha affidato la panchina a Davide Mancone, dopo aver interrotto il rapporto con Andrea Bellamio, nonostante il rinnovo arrivato a fine campionato. Il club ha annunciato il nuovo allenatore con un comunicato stampa:

"Ufficiale l'accordo con Davide Mancone, classe 1977 originario di Cassino

Dopo esser cresciuto nelle giovanili del club biancazzurro, una serie di trascorsi con Isola Liri, Lupa Frascati, anche Gaeta e una stagione in Scozia; per poi intraprendere il percorso da allenatore con il Roccasecca, prima delle esperienze con la Primavera dell'Ancona, le giovanili dell'Udinese, l'Under 18 del Santarcangelo e della Nazionale del San Marino, poi anche Anagni (Serie D), Frosinone e Venafro (Under 16), per sposare, infine, il progetto del club biancorosso

Diamo il benvenuto al nostro nuovo mister e gli auguriamo buon lavoro!".