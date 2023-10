Gaeta, Mancone deluso: "Senza parole. In campo solo tanta confusione"

Davide Mancone, allenatore del Gaeta, parla ai microfoni di My Soccer Player al termine del match perso con l'Anagni 1-0.

"La prestazione non soddisfa me ma credo neanche i giocatori. Non abbiamo messo in campo nemmeno la prestazione, solo tanta confusione. In alcuni momenti eravamo inguardabili, non sembravamo nemmeno una squadra. Ora dobbiamo ragionare tutti insieme. Se non ci sono determinati passaggi vanno prese delle decisioni. Se dovessi vedere che le cose non si possono recuperare, è giusto che io faccia il mio dovere come professionista. Se siamo quelli di oggi, resto senza parole. Dobbiamo ragionare su quanto abbiamo visto. La situazione è delicata".