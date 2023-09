Nuovo Cos Latina, capitan Vanzari: "Ci stiamo preparando al meglio. Sarà un campionato ostico"

Manuel Vanzari, capitano del Nuovo COS Latina, si prepara all'esordio: “Il mister sta facendo un lavoro enorme e tutta la squadra lo segue e crede in lui. Queste sono le basi per far bene in un girone come sempre difficile ed equilibrato”, racconta.

Sarà un esordio casalingo per i neroverdi di Andrea Furlan, che domenica attendono la visita del Manzi Itri. Il capitano spiega: “Ci stiamo preparando al meglio per farci trovare pronti. Massimo rispetto per tutti ma vogliamo partire con il piede giusto. Sarà sicuramente un campionato ostico che stiamo cercando di preparare nel migliore dei modi. Molte persone ci danno già per sconfitti e di questo ne sono felice, sarà ancora più bello esultare a fine anno”.

Vanzari, quest'anno indosserà la fascia al braccio. “Da capitano di questa squadra posso dire che sono fiero ed orgoglioso di rappresentare questi ragazzi, credo in ognuno di loro. Forza Cos”.