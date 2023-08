Nuovo COS Latina, Furlan: "Calendario? I derby daranno un pizzico di suspance in più"

Andrea Furlan, tecnico del Nuovo COS Latina, ha commentato il girone E di Promozione che annovera nove ciociare e otto rappresentanti della provincia latina.

“Sarà bello e stimolante misurarsi con le squadre pontine e combattere fino alla fine per una salvezza che vede la nona classificata fare i play out. Sinceramente pensare che una squadra di metà classifica vada al play-out fa molto strano ma affrontiamo la realtà. Come di consueto ci saranno 3/4 società che si giocheranno il titolo e le altre in lotta per la salvezza. I tanti derby daranno quel pizzico di suspense in più”.

"Il calendario? L’ordine può avere una sua incidenza ma è assolutamente relativo. Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa mattone dopo mattone con serenità e determinazione”.