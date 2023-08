Nuovo COS Latina, Furlan: "Amichevole con il Terracina? Proibitiva sulla carta ma..."

Il Nuovo Cos Latina continua la preparazione con Andrea Furlan, che dopo le prime settimane di lavoro ha parlato così: “Sono state due settimane all’insegna di un lavoro fisico e tattico graduale. I ragazzi mi hanno fatto un’ottima impressione, lavorano e ascoltano con grande attenzione, componenti fondamentali per la crescita”.

“Calciatori? Sarà importante formare un loro un carattere forte calcisticamente parlando, che gli permetta di affrontare un campionato difficile. La società è organizzata sotto ogni punto di vista e in ogni ruolo dirigenziale, sabato ci aspetta la prima amichevole sulla carta proibitiva contro il Terracina ma la prepareremo come una gara vera iniziando a costruire una mentalità che rispetta tutti ma non perde di vista il proprio credo. Lavoro, crescita e ambizione per un obiettivo comune”.

“Ringrazio Il direttore Gennaro Ciaramella per questa opportunità. Ci faremo trovare pronti sulla griglia di partenza”.