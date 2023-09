Città di Formia, Mazziotti promette: "Non perderemo mai la dignità"

Il Città di Formia vince nel derby contro l'Atletico Pontinia nonostante il caos dell'ultima settimana, con le dimissioni del tecnico La Manna e l'affidamento della panchina a Mazziotti, che a TuttoCampo ha parlato così della sfida: "Partita giocata con equilibrio, i ragazzi hanno mantenuto il campo in maniera ordinata e sono rimasti compatti per tutta la gara. Paradossalmente la sofferenza maggiore è arrivata quando, negli ultimi minuti, eravamo in superiorità numerica".

"Ripartiamo da questo risultato positivo, importante per noi e per l'ambiente. Sembra banale dirlo, ma la vicinanza dei tifosi si fa sentire davvero, per noi è fondamentale. Sentirsi appoggiati è importante, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione se vogliamo far crescere la società. Formia è di tutti e uniti possiamo costruire qualcosa di importante".

"Siamo all'inizio del lavoro, c'è ancora molto da fare e da rivedere, una cosa che posso garantire è quella che non perderemo mai la dignità e ci faremo rispettare sempre".