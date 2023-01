Monte San Biagio-Gaeta, il derby finisce a reti inviolate

Squadra in casa

Squadra in casa Monte San Biagio

Finisce 0 a 0 il derby della 18esima giornata di Eccellenza nel girone B tra Monte San Biagio e Gaeta. Il match, particolarmente sentito da entrambe le tifoserie, non regala gol ma non mancano le occasioni rilevanti. È brava la squadra di casa a rimanere agganciata, uscendo dal proprio stadio con un punto pesante. Le due squadre sono infatti vicinissime in classifica: salgono a 35 punti i biancorossi e a 30 i biancoverdi. Rimangono così invariate le distanze e le posizioni: Gaeta al secondo posto, Monte San Biagio al terzo. Con una vittoria, la squadra di Del Prete avrebbe potuto accorciare ulteriormente, avvicinandosi a -2 punti.