Promozione Lazio girone E, 3a giornata: che manita del Lenola!

Mattinata positiva per le pontine del girone E di Promozione, in campo per la 3a giornata. Il Lenola, con una manita, passa sullo Sterparo. Una vittoria di misura, invece, per il Latina Borghi Riuniti sul Monte S. Giovanni Campano. Tra Nuovo COS Latina e Montenero, invece, il derby termina in parità: finisce 1-1.

Ore 11

Castro dei Volsci - Real Cassino 2-2

Arce - SS Cosa e Damiano Grunuovo 4-1

Città di Lenola - Sterparo 5-0

Città Monte S. Giovanni Campano - Latina Borghi Riuniti 0-1

Nuovo COS Latina - Montenero 1-1

Ore 15

Principato di Colli - Priverno Calcio

Ore 15.30

Anatrella - Sport Virtus Guarcino

San Giovanni Incarico - Manzi Giovanni Itri