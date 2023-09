Promozione, giornata di Coppa Italia: Nuovo COS Latina ok, Lenola sconfitta

Andata dei trentaduesimi di finale per il campionato di Promozione. Nel pomeriggio, il Città di Lenola viene sconfitto dal Ceccano 2-0. Pari per il Latina Borghi Riuniti che non va oltre lo 0-0 contro la Virtus Ardea. Un 1-1, invece, tra Pontinia e Montenero nel derby di Coppa, mentre nell’altro confronto tra pontine il Nuovo COS Latina batte 2-0 il Priverno.

Città di Lenola - Ceccano 0-2

Latina Borghi Riuniti - Virtus Ardea 0-0

Pontinia - Montenero 1-1

Priverno Calcio - Nuovo COS Latina 0-2