Aprilia, colpo Ramceski: il comunicato ufficiale

Colpo a centrocampo per l'Aprilia, che ha annunciato l'arrivo di Armin Ramceski, giocatore classe 1997 che nelle ultime 5 stagioni ha vestito la maglia dell'Unipomezia.

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con il centrocampista classe 1997 Armin Ramceski. Dopo aver disputato le ultime 5 stagioni all’Unipomezia (con ben 6 reti all’attivo in 29 presenze nell’ultima stagione calcistica), il 25enne Ramceski ha vestito in carriera anche le maglie di Audace, Città di Ciampino, Nocerina e Fondi".

Dopo la firma, il centrocampista ha dichiarato: “Sono contentissimo di aver scelto l’Aprilia e non vedo l’ora di iniziare. Spero di conoscere al più presto i miei nuovi compagni di squadra, sono felice di essere allenato da un tecnico che fino a poco tempo fa è stato un calciatore importante nel ruolo che ricopro, mi potrà insegnare moltissimo. Ringrazio l’Unipomezia per questi anni trascorsi insieme ma poi arriva il momento in cui ci si sente di voler cambiare e volevo restare in D. L’anno scorso ho fatto 6 reti e mi piacerebbe ripetermi e, se possibile, fare anche qualcosa in più. Sono carico per questa nuova avventura: forza Aprilia!”.