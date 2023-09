Roccasecca S. Tommaso, mister Grossi recrimina: "Contro il Formia ci manca un rigore"

Alessandro Grossi, mister del Roccasecca San Tommaso, è soddisfatto del pari ottenuto contro l'Insieme Formia nell'esordio di Eccellenza. Nonostante ciò, a detta del tecnico, si tratta di un pareggio stretto "soprattutto per quello che la squadra è riuscita a fare il primo tempo. Penso che abbiamo avuto tre grandi occasioni, un rigore clamoroso non dato, almeno due metri dentro l’area, su Carlini e poi è chiaro che nel secondo tempo non era facile anche se abbiamo costruito pure noi, come hanno avuto un’occasione loro l’ abbiamo avuta pure noi. Il caldo era una cosa infernale ma nel primo tempo abbiamo fatto bene. Mi dispiace perché abbiamo fatto tre grandi azioni che potevano essere finalizzate meglio, Carlini è difficile che sbagli ma purtroppo questa volta ha sbagliato. L'approccio alla partita davvero bene. Però diciamo che il pareggio alla fine è giusto".

"Diciamo che per quello che è stato l'impatto penso che sia stato positivo, perché giocare con una squadra blasonata, la prima partita di campionato in Eccellenza, con tanti giovani alla prima partita non è mai facile, invece abbiamo appoggiato bene, i ragazzi hanno messo in pratica quelle giocate che abbiamo provato in allenamento. Diciamo solo che è mancato il goal del raddoppio nel primo tempo in cui potevamo chiudere la partita perché abbiamo costruito almeno tre palle goal importanti. Però va bene così".