Segna sempre Fabrizi, primo gol di Margiotta: 3-1 al Trastevere in amichevole

Proficuo test precampionato per Latina e Trastevere, a due settimane dal via ufficiale. E’ quanto cercavano i nerazzurri, contro una top team di Serie D, e i capitolini al cospetto di un avversario di categoria superiore. Nel 3-1 con cui i pontini hanno superato gli amaranto, si soppesano e si equivalgono i pregi e difetti da ambo le parti, chiaramente accentuati dalla differenza di valori tecnici sul terreno di gioco.

Partita

Dopo 5 minuti, si sblocca subito il punteggio. Tessiore riesce ad andare via sulla destra, cross al centro per Rosseti, colpo di testa sul palo, ma è lesto Fabrizi a firmare l’1-0. Un Trastevere propositivo trova Cardinali pronto ad opporsi e tenere avanti i padroni di casa, che siglano il 2-0 al 35’. Combinazione tra Rosseti e Fabrizi, che si trovata al momento giusto per insaccare l’assist del compagno di reparto.

Nell’intervallo selfie di qualche tifoso per Riccardi, ex Roma pronto ad accasarsi al Francioni. Tornando al campo, nella ripresa, tra i vari ingressi in campo, c’è quello del neo nerazzurro Margiotta. Al 33’ il Trastevere accorcia le distanze grazie al destro dal limite di Di Rauso, che deviato, spiazza Cardinali. Al 38’ Di Livio in area va giù a contatto con Carta. Calcio di rigore trasformato da Margiotta.

Si pensa ora a chiudere il mercato e testare ancora rosa e condizione atletica. Dal 4 settembre non si può più sbagliare. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà mercoledì 24 agosto al Francioni contro la Triestina.

Tabellino

LATINA: Cardinali, Esposito Ant. (1’st Celli), Giorgini, Sannipoli (1’st Barberini), Tessiore (1’ st Amadio), Rosseti (1’st Margiotta), Bordin (1’st Di Livio), Carissoni, Esposito And. (1’st Cortinovis), Fabrizi (21’ st Nori), Teraschi (1’ st Di Mino). A disp.: Vona. All.: Di Donato

TRASTEVERE: Semprini (30'st Imbastaro), Cesari (38'st De Angelis), Laurenzi (1'st Laurenzi), Carta, Massimo (25'st Scuderi), Giordani (25'st Avellini), Bertoldi (25'st Di Rauso), Crescenzo (25'st Briatico), Alonzi (25'st Lamine), Valentini (1'st Cucci, 38'st Ponzi)), Calderoni (1'st De Costanzo). All. Cioci

MARCATORI: 5'pt, 35'pt Fabrizi (L), 33'st Di Rauso (T), 38'st rig. Margiotta (T)

NOTE - Angoli: 5-5. Recupero: 1'st