Serie D girone G: i risultati della 30esima giornata

Turno anticipato per il girone G di Serie D, sceso in campo giovedì alla vigilia di Pasqua. L'Aprilia ottiene un pareggio in rimonta contro il Real Monterotondo Scalo: a decidere è una rete di Del Duca nel secondo tempo, valida per il 2 a 2. La squadra di Mariotti non riesce però a staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Un pari tra Pomezia e Portici, le due avversarie principali dei pontini, che in classifica hanno appena un punto in più: un risultato che però i biancazzurri non riescono a sfruttare nel modo migliore.

I risultati della 30esima giornata

Arzachena - Angri 3-2

COS Sarrabus Ogliastra - Paganese 0-1

Casertana - Sorrento 3-0

Cassino Calcio - Nola 3-2

Lupa Frascati - Ilvamaddalena 0-0

Pomezia - Portici 1-1

Real Monterotondo Scalo - Aprilia 2-2

Vis Artena - Atletico Uri 1-2

Tivoli - Palmese 1-0