Aprilia, il gol di Del Duca vale un punto: 2 a 2 con il Real Monterotondo

L'Aprilia esce con un punto dal campo del Real Monterotondo Scalo nella 30esima giornata. La formazione di Mariotti, dopo il ko contro il Tivoli nell'ultimo turno di campionato, riesce ad agguantare il pareggio. Dopo il gol di Di Vico al 19' per i padroni di casa, bastano tre minuti a Paoloni per trovare il pareggio. È però Tilli, a dieci minuti dal duplice fischio, a riportare avanti i suoi. Al 44' Murgia sbaglia un calcio di rigore, complicando le speranze di rimonta per i pontini. Alla ripresa, al minuto 63, ci pensa capitan Del Duca a pareggiare i conti. Da lì al 90' non arrivano altre reti: termina dunque 2 a 2 la sfida infrasettimanale. Un punto che non basta all'Aprilia per staccarsi dall'ultimo posto in classifica.

Real Monterotondo Scalo - Aprilia 2-2

Marcatori: Di Vico 19’ (R), Paoloni 22’ (A), Tilli 35’ (R), Del Duca 63’