Aprilia, il Tivoli passa in rimonta: sconfitta amara

Sconfitta amara per l'Aprilia, che nella 29esima giornata di campionato non riesce a strappare punti al Tivoli. Nonostante il vantaggio al 20' del primo tempo con Capuano, a portare a casa i tre punti sono gli ospiti. La rete del pareggio arriva da Fall su rigore mentre nel secondo tempo, a dieci minuti dalla fine, Sfanò porta avanti i suoi e condanna i pontini, ultimi in classifica con 29 punti.

APRILIA - TIVOLI 1-2

APRILIA Siani, Bordi (22’st Paoloni), Del Duca, Zanchetta (40’st Guarino), Gjuci, Murgia, Battisti (37’st Pezone), Grossi (33’st Pedone), Capuano, Innocenti (22’st Ceka), Corelli PANCHINA Silvestrini, Travaglini, Sebastianelli, Ramceski ALLENATORE Mariotti

TIVOLI Trovato, Capodaglio, Valentini, Coquin (37’st Laurenti), Fall, Mastropietro (18’st De Dominicis), Sfanò, Pellegrini (42’st Provinzano), Tarantino, Falilò (42’st Spila), Vecchi PANCHINA Simeoni, Spila, De Marco, Torsellini, Vagnoni, Perrotta ALLENATORE Cotroneo

MARCATORI 20’pt Capuano (A), 41’pt Fall (rig., T), 34’st Sfanò (T)

ARBITRO Benevelli di Modena

ASSISTENTI Ciannarella di Napoli, Savino di Napoli