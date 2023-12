Doppio Bifulco rimonta e sconfigge il Latina a Taranto

Serie C

Sono due giocate sontuose di Bifulco a condannare alla sconfitta il Latina, che chiude il girone di andata a quota 27, gli stessi punti della scorsa stagione. Poco piglio per cercare di fare risultato allo stadio Iacovone, dove comunque i pontini sono partiti bene, trovando il vantaggio all’11’. Sul corner di Cittadino, inzuccata di Rocchi che buca Vannucchi.

Basta poco e anche il raddoppio potrebbe essere cosa fatta al 15’. Bel lavoro di Del Sole sulla destra, pallone in mezzo, si stacca da terra Mastroianni e Vannucchi si inarca per deviare in angolo.

Poi c’è il ritorno del Taranto. Spinta di De Santis su Ferrara al 17’, è leggera ma tanto basta per indurre l’arbitro a fischiare calcio di rigore. Dal dischetto però, nonostante una prolungata preparazione, Antonini mette a lato.

Il pareggio è rimandato di poco. Combinazione in area al 22’ Romano – Bifulco, esterno sul palo più lontano e gol. Sotto la mezz’ora della ripresa il Taranto effettua il sorpasso. Mastromonaco per Orlando, bell’assist per Bifulco, piatto al volo chirurgico alle spalle di Cardinali. Finisce così, Taranto - Latina 2-1.

TARANTO - LATINA 2-1

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Romano (18’st Zonta), Calvano, Ferrara; Bifulco (35’st Fabbro), Samele (6’st Cianci), Kanoute (6’st Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone. All. Capuano.

LATINA (4-4-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Paganini, Cittadino (23’st Ercolano), Riccardi, Del Sole; Mastroianni (23’st Fabrizi), Fella (1’st Jallow). A disposizione: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. All. Esposito (Di Donato squalificato).

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano Calabro e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Ammoniti: 64’ Luciani (T), 75’ Cianci (T)

Recuperi: 1’ pt, 5’ st.

Angoli: 5-4