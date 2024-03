Terracina, prosegue la rincorsa: vince l'Unipomezia e i Tigrotti tornano a -2

L’Unipomezia nella 28esima giornata di Eccellenza stende il Roccasecca riprendendosi lo scettro della classifica e superando ancora una volta il Terracina, vincente contro il Nettuno in mattinata. Finisce 3-0 al Battista per la squadra di Casciotti: un risultato che permette ai capitolini di tornare in testa al girone B a +2 dai Tigrotti e a +3 dal Certosa. Prosegue, dunque, la rincorsa della formazione di Pernarella, che dopo aver vinto la Coppa Italia proprio contro l'Unipomezia, ora sogna anche la promozione in Serie D.