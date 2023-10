Terracina, tandem Curiale-Carlini: la coppia di amici decide il derby

Il Terracina non sbaglia neppure nel derby contro il Gaeta. Nella gara pomeridiana valida per la sesta giornata di campionato, i Tigrotti scendono in campo al Colavolpe e mettono subito in chiaro le cose con Curiale, che dopo appena 3 minuti va in gol. Il raddoppio, sempre dai piedi dell’ex Frosinone, arriva al 24’. Al 29’ il Gaeta accorcia le distanze con Carnevale ma sul finale ci pensa Carlini a chiudere definitivamente i giochi.

Tra i due marcatori tanta stima professionale ma anche un rapporto di fratellanza, come aveva raccontato lo stesso Curiale appena arrivato al Terracina: "Carlini è come un fratello per me. Abbiamo una storia di vita molto simile, è la terza volta che giochiamo insieme. Lui è di qui, so la responsabilità che si è preso. Sono qui per dargli una mano".

Terracina-Gaeta 3-1

Marcatori: 3’ Curiale (T), 24’ Curiale (T), 29’ Carnevale (G), 81’ Carlini (T)