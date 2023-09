Terracina, il gol di Bellante vale il derby col Monte San Biagio | VIDEO

Un inizio stagione straordinario per Bellante, al secondo gol in due partite con il Terracina. La rete dell'attaccante, nell'ultimo match - valido per la seconda giornata di Eccellenza - è valsa i tre punti. È bastata infatti la marcatura dell'ex Gaeta, alla squadra di Pernarella, per vincere il derby contro il Monte San Biagio e portare a casa i primi 3 punti stagionali. Di seguito gli highlights della sfida: