Lanciano oggetti contro la terna arbitrale e insultano l'arbitro: nuova multa per il Terracina

Nuova multa, questa volta di 250 euro, per il Terracina. Come si legge nel comunicato del giudice sportivo, l'ammenda per la società è stata comminata "perché al termine della gara (contro la Lodigiani, ndr) i propri sostenitori lanciavano all'indirizzo della terna arbitrale oggetti vari senza tuttavia colpire. Nella circostanza rivolgevano all'arbitro espressioni offensive". Già la scorsa settimana il club è stato costretto a pagare dopo un comportamento simile da parte dei tifosi.

