Terracina ancora con il tandem Carlini-Curiale: 3 punti in cassaforte

Il Terracina continua a vincere. Dopo il passo falso contro il Colleferro e la vittoria nell'ultima gara di campionato, nel turno infrasettimanale contro il Certosa, i pontini battono anche il Nettuno. A decidere sono ancora una volta le due punte di diamante della squadra, Carlini e Curiale. I due amici e compagni di squadra, finiti entrambi sul tabellino dei marcatori, non hanno mai nascosto la volontà di aiutare il Terracina a compiere il salto di categoria. Un'impresa che, se la squadra continuerà su questa riga, non sembra certo impossibile. Al primo posto, in campionato, resta però al momento l'UniPomezia, che oggi ha battuto il Roccasecca.