Vis Sezze avanti in Coppa Italia ai rigori!

Una gara combattuta e decisa solamente dalla lotteria dei calci di rigore tra Vis Sezze e Anagni, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Al "Tasciotti", a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa dopo appena 15 minuti con una splendida punizione messa in rete da Palluzzi. Dopo soli cinque minuti, arriva anche il raddoppio con Bono. L'Anagni però non si perde d'animo e al 35' Tani accorcia le distanze: finisce dunque così il primo tempo. Nella ripresa, bastano 4 minuti a Marco Vitti per trovare la rete che vale il pareggio. Al 90' è parità tra le due formazioni: si va dunque ai rigori, dove i pontini passano per 7 a 6 e vanno agli ottavi.

Vis Sezze - Anagni 2-2

Marcatori: 15' pt Palluzzi, 20' pt Bono, 35' pt Tani, 4' st Vitti