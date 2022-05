Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse domenica 15 maggio

Mentre è in fermento la macchina organizzativa della Mezza Maratone di Latina, in programma domenica 15 maggio con partenza dal Campo Coni, il Comune di Latina ha emesso un'ordinanza che dispone l'interdizione alla circolazione in alcune strade cittadine. L'ordinanza è emessa per consentire il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva, quarta tappa del circuito podistico Opes "In Corsa Libera", che rappresenta un evento di forte richiamo per Latina.

Nel dettaglio, si dispone l'istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara. Partenza (Percorso prima distanza 21 Km): Campo Coni, Via Botticelli Viale Michelangelo, Viale XXI Aprile, Viale della Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via A. Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Via Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Via del Lido, Via Modigliani, Via De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Rossetti, Via Michelangelo, Campo Coni.

Arrivo- partenza (Percorso seconda distanza 7 Km): Campo Coni, Via Botticelli, Viale Michelangelo, Viale XXI Aprile, Viale della Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via A. Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Via Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Via del Lido, Via Modigliani, Via De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Rossetti, Via Michelangelo, Campo Coni ARRIVO, dalle ore 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le ore 12.30 circa, del giorno 15.05.2022, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.

Si dispone inoltre la revoca tutte le disposizioni precedenti, che nella viabilità interessata siano in contrasto con l'ordinanza. Sarà cura degli organizzatori provvedere all’installazione della segnaletica provvisoria necessaria per la chiusura temporanea della viabilità interessata e l’onere di garantire la presenza di “movieri” per la disciplina della circolazione degli eventuali residenti e degli avventori diretti alle attività commerciali presenti agli estremi del percorso nonché la segnaletica di preavviso indicante l’interdizione e un itinerario alternativo;