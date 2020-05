Coronavirus Latina: in provincia 544 casi e 32 decessi. Nel Lazio 3055 gli attuali positivi

Nessun nuovo contagio da coronavirusnelle scorse 48 ore: questo il bilancio degli ultimi due giorni nella provincia di Latina. Il bollettino diffuso ieri, sabato 30 maggio, dalla Asl, infatti, come quello del giorno precedente non riportava nessn nuovo caso in tutto il territorio. Un dato importante in considerazione del fatto che tutta la prima parte della settimana era stata caratterizzata da un’altalena di casi - 4 ne sono stati confermati lunedì, 2 il giorno successivo, zero mercoledì e poi ancora 4 giovedì -. Il totale dei contagi da inizio pandemia in provincia resta dunque fermo a 544, mentre sono 112 gli attuali positivi, 78 dei quali trattati a domicilio e 34 ricoverati (dato in calo rispetto a ieri quando erano 40).

Coronavirus Priverno, muore un uomo di 76 anni

La triste notizia di ieri è stata quella della morte di un uomo di 76 anni di Priverno, che ha segnato il primo decesso per il centro lepino, che aveva ben resistito nella prima fase dell’emergenza, e il 32esimo in tutta la provincia. Il caso del 76enne è risultato legato al cluster del centro dialisi. L’uomo era ricoverato nel reparto di Medicina Covid dell'ospedale Goretti di Latina dove si è spento. Per la giornata di oggi, domenica 31 maggio, il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

Coronavirus Lazio: 7715 casi da inizio pandemia

In tutto il Lazio sono stati registrati ieri 6 nuovi casi, il dato più basso da inizio emergenza. In totale i contagi salgono a 7715 quelli totali in tutta la regione, mentre sono 3055 gli attuali positivi. Altro dato importante di ieri è la continua crescita dei guariti che sino 3932, 107 in più ieri. I decessi confermati oggi sono stati 7, 728 da inizio emergenza. I tamponi totali eseguiti sono stati circa 254 mila.

Coronavirus Cori: tutti negativi i tamponi in ospedale

Buone notizie sono arrivate invece nelle scorse ore da Cori, a darle il sidnaco Mauro De Lillis attravreso un post su Facebook: “I risultati dei tamponi sono arrivati. Medici, infermieri e pazienti dell’ospedale di comunità di Cori sono risultati negativi al test” ha detto il rpimo cittadino. Il caso era esploso nei giorni scorsi dopo il decesso di una donna di 94 anni di Cisterna che era stata ricoverata nell’ospedale di comunità di Cori; all’anziana era poi stato fatto il tampone risultando positiva (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie