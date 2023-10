E’ in provincia di Latina la vincita più alta al 10eLotto: 30mila euro grazie a un “8 Oro”

La fortuna sorride ancora alla provincia di Latina: è stata registrata proprio nel territorio pontino infatti la vincita più importante nel concorso del 10eLotto nell’ultima estrazione, quella di giovedì 19 ottobre.

Ad Aprilia, come riporta Agipronews, sono stati vinti 30mila euro grazie a un “8 Oro” in una giocata della modalità frequente.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro in questo 2023.