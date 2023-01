10eLotto, il Lazio baciato dalla fortuna: vinti 40mila euro

La fortuna bacia ancora una volta il Lazio. Una doppietta è stata messa segno al gioco del 10eLotto per un totale di 40mila euro.

Sul litorale, a Nettuno, un fortunato giocatore ha centrato un 8 Oro vincendo 30mila euro. La dea bendata è arrivata anche a Fumone, in provincia di Frosinone, dove è stato indovinato un 8 da 10mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 211 milioni da inizio anno.