“Un albero per la Pace”: a dimora 13 nuove piante nelle scuole di Cisterna

?Un albero per la Pace?; questo il titolo dell?iniziativa che l?Amministrazione comunale, in collaborazione con la Cisterna Ambiente, ha organizzato per le scuole della città. ?La pace va coltivata e può essere rigogliosa e dare buoni frutti proprio come un albero?: questo il leitmotiv del rigetto che vede la messa a dimora di 13 nuovi alberi, tra oggi e domani, distribuiti nei plessi Marcucci, Monda, Plinio Il Vecchio, Leonardi di Isolabella, 17 Rubbia, Imperiali di Le Castella, Cappuccetto Rosso di via dei Lecci, Rosaria Tomei di via Oberdan, Borgo Flora, asilo 1° Maggio, nido comunale di San Valentino.

Questa mattina l?assessore alla Scuola, Emanuele Pagnanelli, e il presidente della Cisterna Ambiente, Diego Cianchetti, hanno visitato in successione le scuole Monda, Marcucci e Plinio, ciascuno rappresentante un diverso Istituto Comprensivo.

?Ringrazio i dirigenti scolastici e i docenti referenti di progetto dei singoli Istituti, come Nunzia Malizia, Nicolino Ingenito, Patrizia Montelli, Paola Carapellotti, Maria Teresa Suglia ed altri ? ha commentato l?assessore alla Scuola, Emanuela Pagnanelli ? per l?accoglienza e disponibilità. È stato davvero bello vedere gli studenti, dall?infanzia alla secondaria di primo grado, esprimere con poesie, letture, canti, bandiere e cartelloni la propria voglia di pace.

Un tema fortemente attuale, visti gli avvenimenti di guerra tra Russia e Ucraina, che i nostri alunni vivono con consapevolezza e preoccupazione. Ho detto loro che la pace non va solo professata ma attuata, ogni giorno. Devono essere costruttori di pace nel quotidiano, essere disponibili alla condivisione e comprensione con tutti, dai vicini di casa, ai connazionali, agli ucraini che presto accoglieremo come profughi di guerra?.