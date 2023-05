Affitti, canoni in aumento ad aprile: + 13% in provincia di Latina

Si chiude all'insegna di un aumento dei canoni di locazione in tutta Italia, il mese di aprile 2023. Un aumento pari al 3,1% secondo l'ultimo report pubblicato da Idealista, portale immobiliare, e una variazione su base annuale che segna l'incremento record del 10,1%.

Analizzando l'andamento del mercato immobiliare nelle regioni italiane emerge come gli aumenti maggiori si siano registrati in Calabria (9,4%), Marche (7,4%) e Liguria (5,1%). Ma rialzi superiori alla media nazionale del 3,1% si registrano in altre 4 aree: Valle d’Aosta (4,1%), Lazio (3,6%), Sardegna e Puglia (entrambe su del 3,3%). Più contenuto l'incremento che si registra in altre 8 regioni, tra il 2,4% della Toscana e lo 0,5% della Sicilia. Per quanto riguarda invece i ribassi, i maggiori spettano a Trentino-Alto Adige (-3%), Molise (-1,4%) e Basilicata (-1,3%). Giù anche Friuli-Venezia-Giulia (-0,9%) e Umbria (-0,1%).

L'analisi riguarda abche i prezzi di mercato, con la Valle d’Aosta che è la regione più cara dello stivale con i suoi 18,2 euro/m2 seguita da Toscana (16,8 euro/m2) e Lombardia (16,6 euro/m2). Prezzi di richiesta superiori alla media italiana di 12,5 euro mensili anche in Emilia-Romagna (15,4 euro/m2), Trentino-Alto Adige (14,1 euro/m2) e Lazio (12,8 euro/m2), mentre nelle altre regioni prezzi che vanno dagli 11,6 euro della Liguria a scendere sino ai 6 euro mensili del Molise, la regione più economica per gli affittuari italiani.

I mercati provinciali infine continuano a segnare aumenti piuttosto diffusi in 73 province italiane su 104, e a registrare oscillazioni dei prezzi molto ampie, come dimostrano i rimbalzi di Crotone (28%), Latina (13,4%) e Macerata (12,1%), Grosseto (12%) e Pesar-Urbino (11,8%). I mercati provinciali intorno ai maggiori centri urbani italiani sono trainati da Bologna (5,9%), che precede, Roma (2,8%), Torino (2,1%), Napoli e Milano (entrambe su dell’1,1%).