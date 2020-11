Appia, al via i lavori per il ripristino della strada. Le variazioni al traffico

Al via da oggi, lunedì 23 novembre, i lavori per il ripristino della pavimentazione sulla strada statale 7 Appia da parte di Anas (Gruppo FS Italiane). La comunicazione della stessa società.

Gli interventi, il cui completamento è previsto entro il 6 gennaio, interesseranno parte della provincia pontina in tratti saltuari compresi tra i chilometri 13,350 e 157,400 in entrambe le direzioni di marcia. “Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza - spiega Anas -, il transito verrà regolato a senso unico alternato in corrispondenza dell’area di cantiere”.

Nello stesso arco temporale sono previsti, sempre da parte di Anas, anche i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 7Var variante Formia Garigliano. Interesseranno i tratti compresi tra i chilometri 0,800 e 15,050 in entrambe le direzioni di marcia. Anche in questo caso per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il transito verrà regolato a senso unico alternato in corrispondenza dell’area di cantiere.