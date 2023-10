La Regione premia Aprilia: 20mila euro per la promozione delle tradizioni legate alla festa di San Michele

Un finanziamento regionale di 20 mila euro per l’edizione 2023 della Festa di San Michele Arcangelo, ad Aprilia, riconosciuta come evento in grado di valorizzare il potenziale turistico puntando sulle eccellenze enogastronomiche e artigianali. E' la sfida dell’amministrazione comunale, che è al lavoro su più fronti per poter accrescere l’appetibilità turistica della città di Aprilia.

La candidatura del Comune di Aprilia al bando Laziocrea è stata una scommessa vincente: la Regione ha riconosciuto la validità di un progetto in grado di tener vivo l’aspetto folkloristico e tradizionale dei festeggiamenti facendo leva sulla promozione dell’artigianato locale e sul settore enogastronomico. L’amministrazione per l’edizione 2023 della festa del santo patrono, ha scelto le vie del centro come vetrina per il Mercato dell’artigianato e dell’usato, per gli stand raccolti sotto il marchio Aprilia in Latium e per i banchi dei prodotti tipici regionali “Gusti e sapori d’Italia”. Una decisione accolta dal pubblico, vista la grande partecipazione dei cittadini, ma che ha ottenuto anche il riconoscimento da parte della Regione Lazio, che ha assegnato al progetto 80 punti e un contributo economico di 20 mila euro.