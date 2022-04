Doppia festa ad Aprilia che ricorda la Liberazione e l'anniversario di fondazione

La città di Aprilia ha festeggiato oggi la Liberazione e l’86esimo anniversario della sua fondazione. Alla manifestazione celebrativa organizzata dall’amministrazione comunale hanno partecipato oltre al sindaco Antonio Terra e a numerosi componenti della Giunta cittadina, le autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche e d’arma, dell’Anpi e molti cittadini. Dopo il raduno in piazza Roma c’è stata la Messa nella Chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti; poi la deposizione della Corona d’alloro al Monumento ai caduti di piazza della Repubblica con i saluti istituzionali del sindaco Antonio Terra e l'intervento del presidente della sezione locale dell'Anpi Filippo Fasano. La manifestazione si è conclusa con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia in piazza Roma.

Nel suo intervento il primo cittadino ha sottolineato che “il 25 aprile ci impone di fare memoria non solo della barbarie del nazifascismo e della guerra ma anche del sacrificio di tantissime italiane e tantissimi italiani, e tra essi molti apriliani, che non esitarono ad anteporre il bene del Paese alla propria vita ed ai propri affetti. I valori di libertà, le aspirazioni democratiche e la ricerca prima e la protezione poi del bene comune sono fissati nelle pagine della nostra Costituzione. Quella di oggi è e deve essere, soprattutto – ha concluso Terra - la Festa della speranza, della civiltà, di tutti coloro che credono nei principi che sono alla base del nostro Stato di diritto, di tutti coloro che si riconoscono nella comunità internazionale. La Festa di chi ha creduto nella rinascita del nostro Paese e nell'Europa come fulcro di pace tra i popoli e di benessere sociale. La festa dell'Italia e della nostra città”.