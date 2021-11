Natale ad Aprilia, installazioni artistiche in centro e pista di pattinaggio. Tutte le novità

Anche Aprilia si prepara alle festività natalizie. La Giunta nell’ultima riunione ha approvato la delibera che dà ufficialmente il via all’edizione 2021 del Natale Apriliano. Le iniziative, dal 5 dicembre al 6 gennaio, sono organizzate dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Aprilia Commercio e sono patrocinate dal Consiglio Regionale del Lazio.

Il programma di quest’anno propone alcune iniziative ormai tradizionali e qualche novità. “Tornano le luminarie, anche nelle periferie - spiegano dall’Amministrazione -, mentre per le vie e le piazze del centro urbano saranno posizionate installazioni artistiche a cura dell’Associazione Arte Mediterranea. La Biblioteca comunale ospiterà per tutto il periodo natalizio la mostra Presepi…AMO Aprilia organizzata dall’Associazione Amici del Presepio. E il 6 gennaio, la Befana si calerà nuovamente dal campanile di San Michele”.

Come avvenuto già negli scorsi anni, tutte le domeniche dal 5 dicembre al 6 gennaio (oltre all’8 dicembre e al giorno dell’Epifania), in piazza Roma sarà allestito il villaggio natalizio. Sempre nella piazza centrale, si terrà il consueto Mercatino dell’usato e dell’artigianato mentre su corso Giovanni XXIII torna il Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione ACAP. “Tra le novità di quest’anno invece, vi è la pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà allestita in piazza Roma a cura della concessionaria Volkswagen Prezioso e che rimarrà accessibile tutti i giorni fino al 6 gennaio. Il 19 dicembre, invece, in collaborazione con l’Associazione Aprilia Sociale APS, verrà proposta una rappresentazione vivente della Natività, che sarà poi replicata il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi. Mentre nel corso di questo periodo l’Associazione Latium Vetus organizzerà visite guidate alla scoperta della storia e del territorio apriliano e in piazza Roma si terranno anche spettacoli tradizionali del Teatro dei burattini”.

Nel programma di iniziative approvato con la delibera figurano anche i due concorsi social ormai “storici” di questo periodo: “Balconi di Natale” e “Presepi nei Parchi”. Regolamento e modalità saranno comunicate sul sito e sui profili social della Pro Loco di Aprilia. Tra i vari eventi, infine, il 12 dicembre si terrà il raduno nazionale dei Babbi Natale in Vespa (organizzato dall’Associazione Vespa Club di Aprilia), che percorreranno le vie della città, partendo dal Centro Commerciale Aprilia2 fino a piazza Roma mentre il 19 dicembre, il Consiglio dei Giovani organizza un Concerto Natalizio.

“Ringrazio la Pro Loco di Aprilia per il calendario di eventi e iniziative proposte, che quest’anno si arricchisce di diverse novità e della collaborazione dei commercianti e di associazioni e realtà del nostro territorio. Proprio quello che auspicavamo anche noi, come Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Antonio Terra – il momento che il Paese sta vivendo è certamente delicato, ma crediamo sia possibile vivere pienamente le festività in modo sicuro. Del resto, lo ha ribadito anche il Presidente Draghi ieri, nel commentare le nuove disposizioni: puntiamo ad un Natale normale, grazie alle misure di sicurezza e ai vaccini. Anche per questo, rinnoviamo l’appello ai cittadini: ognuno può fare la propria parte per il bene di tutti. Sono convinto che, proprio grazie alla collaborazione di tutti, possiamo vivere insieme le festività natalizie nel migliore dei modi”.

“Abbiamo voluto assicurare quest’anno un calendario di eventi e iniziative particolarmente ricco – commentano invece gli assessori Gianluca Fanucci e Alessandro D’Alessandro, che hanno le deleghe alla cultura e alle attività produttive – ringraziamo per questo i commercianti, le associazioni culturali e le attività produttive, i comitati di quartiere con cui abbiamo avviato un dialogo utile anche ad arrivare nelle aree periferiche della Città. Siamo convinti che questa collaborazione abbia assicurato quest’anno un Natale Apriliano di qualità”.