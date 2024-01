Arriva il via libera: il cinema Lux riapre l'11 gennaio

Dopo quasi quattro anni la città di Aprilia tornerà ad avere un cinema. La data fissata per la riapertura ufficiale del cinema Lux è quella di giovedì 11 gennaio. La struttura è stata rilevata dalla società Cinestar, che a Roma già gestisce i cinema Multisala Lux, Odeon, Tibur e Intrastevere, nell'ambito della politica culturale della valorizzazione del ritorno alla visione cinamtografica in sala, con il massimo confort e le tecnolgie di maggiore avanguardia.

L'amministrazione comunale ha annunciato che nelle scorse ore la commissione prefettizia Pubblico Spettacolo ha ultimato le verifiche tecniche e accordato dunque il via libera alla riapertura delle prime due sale della struttura che si trova lungo la via Pontina, ad Aprilia. Le due sale saranno disponibili da giovedì 11 gennaio, mentre mercoledì 10 gennaio, alle 15, è in programma l'evento inaugurale a cui prenderà parte anche il sindaco Lanfranco Principi.

