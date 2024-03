Beatrice Fiorentini conquista tutti con la serie su Sky “Un amore”

Da Aprilia al successo sul piccolo schermo con la serie tv di Sky “Un amore”. Lei è Beatrice Fiorentini, giovane e promettente attrice che sta facendo molto parlare di sé dopo aver vestito nella serie andata in onda nelle scorse settimane i panni giovanili di Anna protagonista insieme ad Alessandro di una coinvolgente storia di amore pronta a sfidare il passare del tempo.

Nei giorni scorsi il sindaco Lanfranco Principi ha incontrato la giovane attrice romana che vive ad Aprilia per celebrare il successo straordinario ottenuto nel ruolo di co-protagonista della serie al fianco di Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi (che interpretano Anna e Alessandro in età adulta). Alla giovane attrice il primo cittadino ha voluto consegnare un encomio a nome e per conto dell’amministrazione. Questa la motivazione: “Per il successo conseguito in ambito artistico, avendo reso orgogliosa la sua città”.

“Dopo il debutto al festival del cinema di Roma con il film thriller-horror 'Resurgis' – ha commentato il sindaco Lanfranco Principi -, Beatrice ha avuto la possibilità di mostrare al grande pubblico il suo enorme talento, portando lustro al nome della nostra città. A lei porgo un ringraziamento speciale e l’augurio di una brillante carriera”.

All'incontro ha partecipato anche l'assessore Marco Moroni.