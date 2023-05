Torna Bicincittà a Latina: le strade chiuse per il passaggio dei ciclisti

Torna la manifestazione Bincincittà a Latina. L'appuntamento è domenica 7 maggio. Per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica il Comune ha amesso un'ordinanza di interdizione della circolazione in alcune strade della città, a parire dalle 9,30 di domenica 7 maggio fino alle 12,30 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.

L'ordinanza istituisce il divieto di circolazione per tutti i veicoli, lungo il percorso. La partenza è prevista alle 10,30 dall’ingresso principale del Parco Falcone Borsellino di Latina. Il percorso interessa poi Via Silvio Pellico, Via Leone Zeppieri, Viale Antonio Gramsci, Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia, Largo Caduti di Nassiriya, Piazza della Libertà, Viale don Morosini, Via Oberdan, Via Arrigo Serpieri, Via Farini, P.le dei Bonificatori, Via Duca del Mare, Viale IV Novembre, Via Padre Reginaldo Giuliani, P.zza San Marco, Corso della Repubblica, Via Guglielmo Marconi, Via Isonzo,Via Polusca, Via Quarto, Via Galvaligi, Via Bachelet, (sosta breve) Via Alemanni, Via Nervi,Via Strasburgo , Via Le Corbusier, Via Giulio Cesare, Via San Carlo da Sezze, Via Carturan, Corso della Repubblica, Via Cesare Battisti, Via Fratelli Bandiera, Via A. Nalin, Via A.Marcucci, Via Verdesca Zain, Via Fabio Flizi, Via Tito Speri, Parco Falcone Borsellino. Arrivo previsto alle 11,30 sempre al Parco Falcone Borsellino.

Il divieto non riguarda i mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso.