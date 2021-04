Al via i lavori per l’attraversamento pedonale rialzato nel centro abitato di Sabotino

Via libera dalla Provincia di Latina alla realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato all’interno del centro abitato di Borgo Sabotino. Come fanno sapere dall’Ente di via Costa, sono partiti nella mattinata di oggi, mercoledì 21 aprile, i lavori così come previsto dalla ordinanza del settore Viabilità e trasporti che dispone gli interventi per l'attraversamento al chilometro 6.600 della strada provinciale che collega Borgo Piave a Foceverde, dunque nel tratto che attraversa il centro abitato di Borgo Sabotino, ed in corrispondenza del quale sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Sarà sempre la Provincia a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale corrispondente della cui manutenzione si occuperà però il Comune di Latina. “L’iniziativa - spiegano dall’Ente - è stata adottata alla luce delle numerose richieste pervenute agli uffici da parte dei residenti di Borgo Sabotino che sollecitavano interventi per garantire una maggiore sicurezza stradale soprattutto durante i mesi estivi data la maggiore affluenza di persone e quindi di maggior traffico sul litorale” .

“Con questo intervento – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Medici – diamo il nostro contributo per garantire la sicurezza stradale in un centro abitato così come richiesto dai cittadini che abitano a Borgo Sabotino”.