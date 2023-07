Caldo record a Latina: “A caccia di fontanelle funzionanti in città”

“In questo periodo di grande arsura, mentre in altre città si creano app per la localizzazione delle fontanelle per potersi raffrescare nel capoluogo pontino, seconda città del Lazio, l’approdo a una fontanella può risultare una grande delusione perché scoprirla non funzionante è cosa probabile”: la segnalazione arriva da Fabrizio Vitali e Antonio Mustacchio del Comitato Spontaneo Latina Quartieri.

Entrambi si sono impegnati a fare un giro per la città e hanno trovato diverse fontanelle che “non davano nemmeno un goccio d’acqua né per bere né per rinfrescarsi”. Queste quelle che hanno segnalato: piazza San Marco, di fronte la Casa del Combattente; piazza San Marco di fronte il museo Cambellotti; parco Falcone e Borsellino lato via Fabio Filzi; piazza Orazio; via Quarto angolo via Mugilla; parco Santa Rita lato via Amaseno; piazza Berlinguer con due fontanelle rotte. Ma anche fontane di adorno delle piazze non funzionanti come queste: piazza del Popolo; piazza del Quadrato; piazza san Marco; piazzale Loffredo a Capoportiere; piazza dei Navigatori a Foceverde.

“Oltre il brutto impatto per chi volesse visitare la nostra città anche queste portano a ora solo ulteriore disagio e nessun sollievo. Tale stato di cose è grave, ancora di più per le altissime temperature che si stanno registrando a Latina, città sempre tra le più calde d’Italia. Chi per qualsiasi motivo è per strada e deve avere modo di rinfrancarsi dal caldo e dall’arsura, a Latina sembra cosa difficile” concludono Fabrizio Vitali e Antonio Mustacchio.