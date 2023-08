Dopo 30 anni gestione del canile a rischio per la storica associazione: scatta la mobilitazione

Dopo 30 anni di attività l’associazione Amici del Cane di Latina rischia ora di perdere la gestione del canile di Latina e la città è pronta a mobilitarsi grazie anche all’intervento dell’associazione RPD Ringrazio, Prego, Dono di Paolo Manfrè.

A causa di “una serie di vicissitudini” legate al nuovo bando di gara, che stanno creando fermento tra gli amanti degli animali, spiegano dalla stessa associazione, “dopo oltre 30 anni in cui le volontarie hanno letteralmente costruito dal nulla la struttura di Chiesuola, l’hanno resa più accogliente e a norma con le direttive di legge, dopo gli sforzi per curare con amore i cani ospitati e trovare più adozioni possibili, potrebbero essere costrette a lasciare la gestione del canile a una società privata.

Totalmente convinti che le attività che riguardano la salvaguardia degli animali non dovrebbero essere fonte di lucro ma solo cura disinteressata, e totalmente convinti che un canile dovrebbe essere gestito esclusivamente da associazioni e onlus”, l’associazione RPD Ringrazio Prego Dono ha quindi deciso di organizzare un raduno solidale per sostenere agli Amici del Cane di Latina e per porre all’attenzione di tutti su questa difficile situazione.

Domenica 6 agosto dalle 10 alle 13 volontari, associazioni, adottanti, amanti degli animali, cittadini si riuniranno davanti al canile di Chiesuola per mostrare solidarietà all’Associazione Amici del Cane. L’invito a partecipare è rivolto a tutti. “Un gesto dovuto a quanti finora hanno aiutato, sostenuto e adottato, che serve a dimostrare loro appoggio e stima. Un gesto che serve anche a manifestare con decisione il dissenso all’eventualità che l’associazione debba lasciare la gestione del canile”.