Capitale della Cultura 2026: quando si conoscerà la città vincitrice? Attesa per la proclamazione

Cresce l’attesa per conoscere il nome della città che sarà Capitale della Cultura 2026. E’ stata infatti resa nota nelle scorse ore la data della proclamazione della città vincitrice del titolo fissata per giovedì 14 marzo. La cerimonia si terrà alle 11 nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma.

Le audizioni delle 10 città finaliste ci sono state la scorsa settimana, nelle due giornate del 4 e 5 marzo, durante le quali tutte le delegazioni hanno illustrato davanti alla commissione i loro progetti. In corsa per la provincia pontina - l’unica in tutta Italia ad avere due città arrivate fino alla fase finale - ci sono Gaeta e Latina.

Il “Blu, il Clima della Cultura” di Gaeta

Guidata dal sindaco Cristian Leccese, Gaeta ha presentato il suo dossier dal titolo “Blu, il Clima della Cultura”; una candidatura che ha potuto contare sulla collaborazione di 133 partner tra enti, fondazioni e federazioni locali e nazionali. “Siamo orgogliosi di questo straordinario lavoro di squadra che ci ha portato fino a qui”, ha detto il primo cittadino durante l’audizione al Ministero della Cultura raccontano il progetto che si fonda sul concetto del “blu” come paradigma di un nuovo umanesimo, in grado di trasformare l'economia da strumento di profitto a obiettivo per la felicità e il benessere attraverso la crescita culturale su cui la città del Golfo punta.

“Latina, bonum tacere”

“Latina, bonum tacere” è invece il titolo del dossier presentato dal capoluogo pontino e che nel corso dell’audizione è stato presentato da una delegazione con a capo la sindaca Matilde Celentano. “Latina è una città giovane, ma questo non significa che non abbia una storia che meriti di essere narrata” ha detto la prima cittadina che ha sottolineato anche: “Comunque vada, è stata una sfida affascinante e positiva per il territorio. Il lavoro svolto è un punto di partenza per un nuovo sviluppo possibile, perseguibile attraverso la cultura, quale elemento strategico di valorizzazione del territorio di Latina e della provincia pontina”

Le 10 città finaliste

Ora non resta che attendere e fare il tifo per le due città della provincia pontina che aspirano a diventare Capitale della Cultura 2026. Sono 10 in totale le finaliste; le ricordiamo:

- Agnone (Isernia), “Agnone 2026: Fuoco dentro. Margine al centro”

- Alba (Cuneo), “Vivere è cominciare. Langhe e Roero, un’altra storia”

- Gaeta (Latina), “Blu, il Clima della cultura”

- L’Aquila, “L’Aquila. Città Multiverso”

- Latina, “Latina bonum facere”

- Lucera (Foggia), “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture”

- Maratea (Potenza), “Maratea 2026. Il futuro parte da un viaggio millenario”

- Rimini, “Vieni oltre. Il futuro qui e ora”

- Treviso, “I sensi della Cultura”

- Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Siena), “Valdichiana 2026, seme d’Italia”.